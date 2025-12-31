Juan Pablo Lucchelli, Anna Freud et ses sœurs

Quelle est l’importance du cas Anna Freud pour l’histoire et la théorie de la psychanalyse ? Quel est l’impact du texte de Freud « Un enfant est battu » qui proviendrait directement du cas d’Anna ? Prenant la forme d’une véritable enquête biographique, l’essai montre que tous les textes freudiens qui ont trait à la sexualité féminine doivent presque tout à l’analyse faite par Freud sur sa fille. L’histoire de ce suivi analytique reste pourtant énigmatique sauf à l’éclairer par la notion de contretransfert qui, pour une fois, prendrait toute sa pertinence. On n’ira pas jusqu’à affirmer que le père a scellé le destin de sa fille, mais force est de constater que les destins de Freud et de la psychanalyse se confondent avec l’histoire personnelle d’Anna Freud.

On a beaucoup caricaturé la figure et la pensée d’Anna Freud. Contresens, clichés, mensonges, se sont accumulés pour restreindre la portée de son travail et de ses positions. Voici pourquoi l’ouvrage de Juan Pablo Lucchelli qui en efface un grand nombre et lui rend justice semble fort bienvenu.