Patrick Minder, À la recherche de Ziya Bey

« Zia Bey Koubanine / Ancien contrôleur financier de l’Empire ottoman / 1872-1924 »

Intrigué par cette épitaphe gravée sur une tombe du cimetière de Fribourg, l’historien Patrick Minder est parti à la recherche de ce Zia Bey (Ziya, en turc), né sur les bords de la Volga et difficile à suivre…

Il relate ici cette filature au long cours qui tiendrait du roman policier si elle ne procédait pas de la méthode historique. Jalonnée d’indices enfouis dans maintes archives, elle le mène d’Istanbul à la Suisse, via la Grande-Bretagne et la France. Et il découvre que cet obscur fonctionnaire ottoman, de mèche avec un riche Arménien traître aux siens, est devenu un espion à la solde de l’Allemagne à l’époque de la Grande Guerre.

Un récit haletant. Et la recherche historique en action.

—

Revue de presse (éditeur) :

• « Les historiens qui se mettent en scène, parfois c’est raté, parfois cela fonctionne à merveille comme dans ce récit à la Borges où l’on traverse des pays, des bibliothèques et des librairies. »

Lire la recension de Laurent Lemire (Livres Hebdo, 17/10/2025)

• « Une recherche historique en action, sans ego, très agréable à lire. »

Lire la note de lecture de Stéphanie Ména (La Montagne, Centre-France,7/11/2025).

• « Un livre captivant s’adressant tant aux passionnés d’histoire qu’aux amateurs de frissons policiers. »

Lire la recension de Thibault Nieuwe Weme (Le Matin Dimanche, reprise par La Tribune de Genève, 9/11/2025).

• Lire la recension parue dans le quotidien fribourgeois La Liberté (28/11/2025).

• « L’espion turc du Kaiser » : lire la recension d’Huguette Meunier-Chuvin dans « L’Histoire » (décembre 2025)