Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (éd. Daniel Dauvois et Thierry Côté)

Publication en 2 volumes.

Les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture forment en 1719 le premier essai des Lumières, porté exclusivement vers les arts et les lettres. L’auteur, l’abbé Jean-Baptiste Dubos, est un grand amateur d’opéras, un féru de peinture et de poésie dramatique, mais il n’est ni artiste, ni curieux, ni critique, ces gens de métier opposables au public. C’est un diplomate, attaché à Torcy et au cardinal Dubois, et un historien, dont le maître-ouvrage portera sur les débuts de la monarchie française. Les Réflexions critiques constituent le seul ouvrage qu’il consacre aux affaires esthétiques. Elles lui ouvriront les portes de l’Académie française et auront un retentissement considérable dans tout le siècle et dans toute l’Europe.

L’ouvrage se compose de trois parties : la première interroge la fonction sociale des arts d’imitation tels que la poésie dramatique ou la peinture : pourquoi allons-nous nous affliger de plein gré devant des spectacles tristes ? Et comment le théâtre ou les tableaux suscitent-ils un plaisir paradoxal ? La seconde partie interroge les origines de l’œuvre d’art imitative, à savoir le génie et le climat, ainsi que les conditions idoines de sa réception par le public : production et réception favorables des œuvres tendent à s’effectuer par une sorte de génie similaire. La troisième partie porte sur la déclamation et sur la musique des Anciens, en un jeu de similitudes restreintes avec l’opéra moderne. Il s’agit de mesurer comment les règles et les conventions de l’art coopèrent avec la force naturelle des spectacles, à exciter le jeu habitué des sentiments esthétiques. L’ensemble de l’ouvrage, très attaché à l’expérience et à l’analyse réfléchie des œuvres classiques et de leur fin détail, dessine une poétique des arts d’imitation qui s’équilibre et qui se résout aussi bien en une esthétique. Et c’est également une histoire de l’art, qui recherche de déterminer à quelles conditions surviennent les épidémies d’œuvres de génie.

Daniel Dauvois est professeur honoraire de philosophie en khâgne moderne. Il a travaillé et publié sur les théories de l’art à l’Âge classique, récemment sur A. Bosse, La Font de Saint-Yenne et l’abbé Dubos.

Thierry Côté est docteur en philosophie et professeur au CEGEP Gérald- Godin à Montréal. Sa thèse et ses recherches portent sur les questions philosophiques attachées à la perception musicale et à la sémiotique de la musique.

