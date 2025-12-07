Lazare Ki-Zerbo, Reouvrir la bibliothèque panafricaine. Trajectoires philosophiques entre l'Afrique et la diaspora

Ce recueil de textes aux contours singuliers du zig-zag – à la fois notion husserlienne et expression chorégraphique africaine. De la revue Présence africaine où paraît le premier article de l’étudiant, à l’introduction à une Conférence tenue à Halle, une préoccupation pour les « choses elles-mêmes » de l’Afrique apparaît comme le fil rouge de l’itinéraire intellectuel de l’auteur. Hors des sentiers battus des études postcoloniales et même décoloniales, un cheminement original, inspiré de la phénoménologie et du panafricanisme, une trajectoire inédite au carrefour de plusieurs histoires et traditions, habitée par la question de l’unité dans la multiplicité, et logiquement du fédéralisme.

