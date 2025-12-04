Gloria Anzaldúa, Terres frontalières. LA FRONTERA. La nouvelle mestiza

Compte rendu publié sur Acta fabula (novembre 2025, vol. 26, n° 10) :

« Au-delà des frontières : l’extraterritorialité et le métissage linguistique chez Gloria Anzaldúa »,

par Tamara Figueroa

—

Voici enfin traduit en français Borderlands/La Frontera, le chef-d’œuvre de la féministe chicana Gloria Anzaldúa, le livre fondateur de la pensée queer décoloniale étatsunienne.

Ce livre hybride mêle les genres (essai et poésie) et les langues (anglais, différentes formes d’espagnol et quelques touches de langue indigène aztèque), pour mieux évoquer l’existence méconnue et précaire de celleux qui vivent entre deux mondes, à la frontière entre les cultures et les langues : les Chicanx dans la culture anglo-saxonne, les femmes dans la culture hispanique, les lesbiennes dans le monde hétéronormé, etc. Pour Anzaldúa, la frontière ne délimite pas des espaces, géographiques ou symboliques. Au contraire, elle crée de nouveaux territoires, les Borderlands. Dans ces « Terres frontalières » se construit une identité autre, « la nouvelle mestiza », qui rend possibles des façons inédites d’être au monde.

—

Gloria Anzaldúa (1942-2004) est née au Texas, près de la frontière mexicaine. De graves problèmes hormonaux interrompent sa croissance à 12 ans, et elle souffrira toute sa vie d’un sévère diabète qui causera sa mort. Elle publie ses premiers poèmes en 1976, et donne à l’université d’Austin un cours sur « la mujer chicana ». Elle déménage en 1977 en Californie, où elle rencontre Cherríe Moraga. À partir de 1979, elles travaillent ensemble à une anthologie de textes de féministes of color, qui paraitra sous le titre This Bridge Called My Back (1981), devenu une référence incontournable de la pensée queer et chicana. Elle est d’ailleurs considérée comme étant la première à avoir théorisé le terme queer (« La Prieta », 1981 ; Borderlands, 1987).

Traduit de l'anglais (États-Unis) et de l'espagnol (États-Unis/Mexique) par Nino S. Dufour & Alejandra Soto Chacón

Préface de Paola Bacchetta

—

Voir également l’événement « Lectures transfrontalières. Cercle de lecture éphémère de Gloria Anzaldùa, Terres frontalières – La Frontera. La nouvelle mestiza ».