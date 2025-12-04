Pauline Clochec, Après l’identité. Transitude & féminisme

Compte rendu publié sur Acta fabula (novembre 2025, vol. 26, n° 10) :

« Transitude, transsexuation : une alternative matérialiste à la “transidentité” »,

par Leo Le Diouron

C’est un fait : il y a des individus qui passent d’un sexe à un autre. Mais, dans ce passage, que signifie « sexe » et quelles sont les conditions et les effets sociaux, politiques et cliniques de ce franchissement d’une différence des sexes pourtant réputée intangible ? Dans une perspective féministe matérialiste, cet ouvrage propose de décentrer la transitude du concept d’identité de genre qui a longtemps orienté sa compréhension. En étudiant les expériences des personnes trans et leurs tactiques pour transitionner librement, il l’appréhende non comme une donnée intérieure à diagnostiquer mais comme une trajectoire sociale et physique. Ce changement de paradigme permet de lui appliquer ce qui reste une revendication féministe centrale : l’autonomie corporelle.

Pauline Clochec est maîtresse de conférences en philosophie morale et politique à l’Université de Picardie. Elle est spécialisée en philosophie allemande ainsi qu’en philosophie féministe, et travaille aujourd’hui particulièrement sur le matérialisme de Marx et sur le rapport du féminisme matérialiste au marxisme. Autrice d’une thèse sur le jeune Marx qui sera publiée prochainement, elle a codirigé Matérialismes trans avec Noémie Grunenwald (Hystériques & AssociéEs, 2021) et Théoriser en féministe avec Anaïs Choulet-Vallet, Delphine Frasch, Margot Giacinti et Léa Védie (Hermann, 2021), et publié plusieurs traductions de Kant (Ellipses, 2011), Marx et Engels (Éditions sociales, 2014, 2020), ainsi que l’introduction à Feuerbach : Pour lire L’Essence du christianisme (Éditions sociales, 2018).