Pierre Niedergang, Vers la normativité queer

Compte rendu publié sur Acta fabula (novembre 2025, vol. 26, n° 10) :

« Inventer des communs queers »,

par Ulysse Caillon

—

Ce que je propose, c’est une autre approche des politiques et sexualités queers, une approche qui ne se confonde pas avec le refus de toute norme. ‘Le queer’ n’est ni un être ou un état (‘si je suis’), ni le résultat d’une volonté individuelle (‘si je veux’) qui chercherait à affirmer son unicité (‘être unique’). C’est un ensemble de pratiques et de théories hautement conscientes de notre engoncement dans des normes, conscientes du fait que ces normes façonnent les subjectivités corporelles que nous sommes. Les théories et pratiques queers insistent au contraire sur la production sociale de nos subjectivités et de nos corps.

Depuis la fin des années 1980, les pratiques et théories queers ont critiqué les dynamiques de normalisation liées aux dominations cisgenres et hétéropatriarcales. Mais à cette critique a succédé une position purement déconstructrice des normes de la sexualité, au point que la nouvelle norme est devenue le refus de toute norme.

En distinguant normalisation et normativité, Pierre Niedergang affirme que la critique de la normalisation, bien légitime, n’implique pas une position antinormative mais au contraire une « normativité queer ». Après avoir étudié les impasses de l’antinormativité, notamment concernant les violences sexuelles, l’auteur décrit cette normativité queer : critique, communautaire et vitale. Reconnaître cette inventivité normative à l’œuvre dans nos communautés permettrait de construire une perspective queer féministe consciente de la dimension matérielle des oppressions et des rapports de pouvoir qui se nouent au cœur de nos relations, de nos corporéités et de nos sexualités.