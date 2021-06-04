Pierre Laurens, Le sentiment de la langue. Voyage à travers le pays latin

Compte rendu publié dans Acta fabula (octobre 2025, vol. 26, n° 9) : "Subversion du style, théorie linguistique, jeux poétiques, histoire de la traduction : transformations et héritages de la langue latine entre Antiquité et première modernité" par Alexia Dedieu.

Placé sous l’invocation de Pétrarque, enivré par la force et la douceur de la prose de Cicéron, ce livre explore dans sa majeure partie la manière dont les meilleurs poètes et écrivains du début de l’âge moderne savourèrent, analysèrent et exploitèrent les multiples ressources d’une langue latine réappropriée avec ferveur. Tandis qu’un Théodore de Bèze, sur les traces de Merlin Cocaïe, fustige la barbarolexie, qu’un Scaliger dévoile dans le matériel de la langue de prodigieux enfantements, un musicien comme Pontano dévoile les secrets de l’hexamètre virgilien, et poussant à ses limites les virtualités de l’hendécasyllabe de Catulle, en fait le support d’un vers dansant, un Gaspar Barth goûtant, après Politien, la prodigieuse leçon de liberté de Plaute, s’en autorise pour former à plaisir d’étourdissantes kyrielles de vocables, en prose un Muret, un Juste-Lipse, réhabilitent le style de Tacite à la lumière du grec Thucydide…

Cette dette acquittée envers ces médiateurs privilégiés que sont pour nous les Humanistes, reste, explorée dans plusieurs chapitres satellites, notre propre perception d’une langue saisie aussi et goûtée dans ses efflorescences médiévales, langue que son génie naturel différencie de la grecque, que ses codes poétiques éloignent de la nôtre, ce qui ne condamne en rien le φιλοτήσιον ἔργον dans lequel Valery Larbaud sublime l’inépuisable travail de traduction.

Table des matières

Préface : Puissance de la douceur



PREMIÈRE PARTIE. Différences

I. Poétique de la langue et performance descriptive (Anthologie grecque, livre VI, et Martial, Cadeaux et Étrennes)

II. Épigramme grecque, épigramme latine : un héritage conflictuel ?

III. Properce et nous

IV. Élégie, élégiaque



DEUXIÈME PARTIE. Mètres

V. Puissances du vers héroïque

VI. Histoire de l’hendécasyllabe



TROISIÈME PARTIE. Styles

VII. Cicéron, maître de la breuitas

VIII. Martial et Sénèque : affinités entre deux Latins d’Espagne

IX. Sur les pas de Sénèque : le De remediis de Pétrarque et sa mise en images

X. Tacite au miroir du Dialogue des orateurs de Juste Lipse

XI. Le débat sur le style de l’inscription à l’âge classique



QUATRIÈME PARTIE. Les jeux de la langue

XII. Néo-latin

XIII. La leçon de Plaute

XIV. Les Logogriphes de Jules-César Scaliger

XV. Le poème feu d’artifice, effort extrême d’une poétique de la variation



CINQUIÈME PARTIE. Médiévales

XVI. Péguy a-t-il lu Bonaventure ?

XVII. Réflexion sur le macaronique : malaise du traducteur

XVIII. De Lorenzo Valla à Charles Dufresne Du Cange : l’autre voie



SIXIÈME PARTIE. Traduire

XIX. Traduire Martial

XX. Dignité de la traduction



Épilogue

Le parallèle. Réflexions sur la place et l’utilité de la controverse savante dans la réception des auteurs de l’Antiquité

Index nominum

Pierre Laurens, membre de l’Institut, a occupé à la Sorbonne la chaire de Littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance. Parmi ses ouvrages aux Belles Lettres : L’Abeille dans l’ambre ; La Dernière Muse latine ; L’Histoire critique de la littérature latine ; Le Sentiment de la langue ; ainsi que les éditions critiques de Pétrarque, Africa (I-V et VI-X) et de Marsile Ficin, Le Commentaire du Banquet de Platon.