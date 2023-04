Lectures de Gloria Anzaldùa, Terres frontalières – La Frontera. La nouvelle mestiza (Paris 8)

LECTURES TRANSFRONTALIÈRES

CERCLE DE LECTURE ÉPHÉMÈRE DE GLORIA ANZALDÙA, TERRES FRONTALIÈRES – LA FRONTERA. LA NOUVELLE MESTIZA



Vendredi 5 mai 2023 à 14h



Salle de la recherche de la Bibliothèque universitaire

Université Paris 8 (métro Saint-Denis Université)



Avec :

Paola Bacchetta (Université de Californie à Berkeley)

Nino S. Dufour et Alejandra Soto Chacón (Traducteur·ice·s)





À la suite d'une première rencontre organisée début mars entre Berkeley, Marseille et Paris à l'occasion de la parution de la traduction française de Gloria Anzaldùa, Terres frontalières – La Frontera. La nouvelle mestiza (Cambourakis, 2022), nous proposons un nouveau rendez-vous, le vendredi 5 mai à l'université Paris 8, en présence des traducteur·ice·s Nino S. Dufour et Alejandra Soto Chacón et de la préfacière Paola Bacchetta.



La séance sera consacrée à la lecture de l'ouvrage et ses résonances dans les expériences vécues, les récits et les expressions en art, traversant les genres, les langues, les distances affectives et émotionnelles, et emmenant les révoltes et les inventions de nouvelles formes de vie.



Nous invitons à participer à ces lectures transfrontalières, en un cercle de lecture éphémère d'Anzaldùa.

Les interventions prendront pour point de départ la lecture d’extraits de l'ouvrage.

Les formes et les registres sont libres associant commentaire, récit, expressions en art et d'autres lectures, analyses, réflexions et discussion.



Anzaldúa en même temps qu’elle était chercheuse était écrivaine et poétesse et son oeuvre transmet une puissance de la langue à s’inventer, se décomposer et se recomposer à travers les frontières. Sa grande force est d’avoir énoncé des concepts comme ils le sont dans des moments vécus et de la façon dont ils s’articulent dans la langue. De ce fait les traductions d’Anzaldúa incluent ces concepts dans les termes de la langue du texte original, qui étaient aussi parfois déjà des traductions.

L’épistémologie d’Anzaldùa suppose une praxis là où les théories ont souvent déjà subi un éloignement de la vie, pour en reprendre le fil à l’intérieur des relations d'appartenances qui nous traversent et leurs contradictions, et surtout, cette conscience mestiza d’une positionnalité vivante et multiple que la disciplinarisation académique ne peut pas entièrement saisir et transmettre car elle est un sentipenser intègre qui est aussi une épistémologie décoloniale.

Ce qu’elle nous transmet est une invitation à éprouver cette intégrité dans les réflexions, les expressions et les expériences vécues.



Cette rencontre est ouverte à tou·te·s et en entrée libre.



L’ouvrage sur le site des éditions Cambourakis :

https://cambourakis.com/tout/sorcieres/terres-frontalieres-la-frontera

Écouter l'enregistrement de la rencontre du 1er mars :

https://blog.political-studies.net/le-processus-de-la-traduction-de-gloria-anzaldua-terres-frontalieres-la-frontera-la-nouvelle-mestiza

Retrouver cette invitation sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/events/769551544492331



Accès et plan du campus de Paris 8 :

https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/plan-3d-paris-8.pdf



Événement co-organisé avec Decolonizing Sexualities Network

Séminaire libre des jeunes chercheur·e·s du LLCP-Paris 8

Groupe d’études politiques en réseaux | Éditions Cambourakis



