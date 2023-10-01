Xavier Lafontaine, Hellénisme et prophétie. Les "Oracles sibyllins" juifs et chrétiens

Compte rendu publié dans Acta fabula (octobre 2025, vol. 26, n° 9) : "Quand une prophétesse païenne annonce la révélation biblique en hexamètres : analyse poétologique des Oracles Sibyllins" par Halima Benchikh-Lehocine.

Grâce à une étude philologique et littéraire très rigoureuse, que viennent d’ailleurs confirmer la confrontation constante des textes grecs des Oracles avec les textes de la tradition hébraïque, de la tradition syriaque ou encore de la Septante (...), l’ouvrage de X. Lafontaine constitue un apport précieux dans la compréhension tant des Oracles Sibyllins que de la formation de l’imaginaire et de la théologie juifs et chrétiens tardo-antiques. Cette étude permet notamment de préciser le contexte de rédaction et de circulation de ces textes, en mettant en relief tout d’abord que ces textes sont écrits par des rédacteurs formés à l’école de la παιδεία gréco-romaine, pour un lecteur idéal nourri de cette même culture gréco-romaine. » (Jérôme Lagouanère, dans Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, en ligne, 26, 2024).

Table des matières :

Introduction générale



Première partie : Inscription générique des Oracles sibyllins

1. Introduction

2. Le masque de la Sibylle

3. Sagesse de la Sibylle

4. Une écriture prophétique de l’histoire

5. Conclusions



Deuxième partie : Paraphrases bibliques

1. Présentation et méthodologie

2. Prophéties des premiers temps

3. Prophéties évangéliques

4. Conclusion sur les paraphrases d’épisodes bibliques



Conclusion générale

Bibliographie

Index

Xavier Lafontaine est docteur ès sciences religieuses et philologie grecque (cotutelle entre l’Université de Strasbourg et l’Université de Rome La Sapienza) et agrégé de grammaire. Ses travaux portent sur la poésie juive hellénistique et sur la transmission byzantine des recueils oraculaires.