Conjectures sur l’avenir dans la littérature canadienne (50e anniversaire de la revue Études en littérature canadienne)

Appel d’articles



Conjectures sur l’avenir dans la littérature canadienne

La revue Studies in Canadian Literature/Études en littérature canadienne vous invite à lui soumettre des articles sur le thème « Conjectures sur l’avenir dans la littérature canadienne » pour le numéro spécial soulignant son 50e anniversaire. Le numéro sera publié sous la direction de John Clement Ball, de Laura Moss et de Cynthia Sugars, et la date limite pour le dépôt des soumissions est le 15 mai 2026.

Ce numéro accueille les articles portant sur la myriade de formes que prennent les conjectures sur l’avenir dans le domaine de la littérature canadienne, qu’ils traitent de fiction spéculative et de textes à caractère culturel, ou de l’avenir environnemental ou politique, en passant par les spéculations sur l’avenir de la littérature canadienne elle-même.

Pour le numéro de son 40e anniversaire en 2016, SCL/ÉLC s’est intéressée au passé du domaine d’études et de la revue même. La littérature canadienne : les 40 dernières années, numéro dirigé par Cynthia Sugars et Herb Wyile, a contribué de façon marquante à rappeler et à reconnaître les réalisations d’écrivain·es, d’universitaires et d’éditeur·rices et à en faire un bilan depuis la parution du premier numéro en 1976. Les 10 dernières années ont été témoins d’une intensification des défis qui se posent à l’existence même du Canada, tant au sein du pays qu’à l’extérieur : les déclarations voulant que la littérature canadienne soit « un feu de benne à ordures »; les nombreuses crises dans les universités et le domaine des arts, des lettres et des sciences humaines; les perturbations de normes, d’institutions, de relations et d’ententes internationales qui ont profité au Canada; l’essor rapide de l’IA et de la pensée apocalyptique qu’elle inspire; la reconnaissance à grande échelle des pratiques génocidaires du colonialisme canadien et la découverte de sépultures non marquées sur les terrains d’anciens pensionnats; la montée de l’extrémisme populiste et les inquiétudes suscitées par l’immigration; et la reconnaissance que les changements climatiques sont un problème non pas lointain, mais déjà bien présent. De plus, la rhétorique impérialiste et la guerre économique de Donald Trump ont engendré un regain d’intérêt pour l’autonomie du Canada et le nationalisme économique et culturel. Si tous ces changements semblent indiquer que le temps est venu de faire un nouveau bilan, ce numéro spécial va néanmoins dans la direction opposée et invite les hypothèses et les analyses à se pencher sur ce que réserve l’avenir. Qui porte son regard au-delà du présent? À quoi peut-on s’attendre de la production littéraire canadienne et des études dans le domaine à court et à long terme? Qu’arrive-t-il dans les textes littéraires d’auteur·rices canadien·nes et autochtones qui envisagent des futurs possibles d’une façon hypothétique et imaginaire? Quel genre de futur imagine-t-on différemment dans les romans, la bande dessinée, la poésie et le théâtre? Comment les auteur·rices et les critiques font-ils preuve de créativité pour minimiser les crises sociales et politiques de l’avenir? Quel rôle l’art jouera-t-il dans l’avenir?

Les approches adoptées et les sujets traités peuvent comprendre les exemples suivants, sans s’y limiter :

L’avenir disciplinaire et interdisciplinaire de la littérature canadienne et de sa critique

Les menaces à la souveraineté du Canada et la résurgence de nationalismes : les effets possibles sur la littérature canadienne, les études et l’édition littéraire au Canada

Les répercussions des nouvelles technologies sur la littérature canadienne et sur ses auteurrices, les universitaires du domaine et les personnes qui l’étudient

L’évolution des perspectives des sciences humaines numériques

L’incidence des médias sociaux sur la littérature en tant que production culturelle

L’avenir des archives littéraires canadiennes : documenter et rappeler le passé pour les générations futures

L’avenir du doctorat en littérature canadienne

La relation dynamique entre la littérature canadienne et les écrits d’autres régions du monde

Les risques, la réflexion sur les risques et l’atténuation/l’évitement des risques dans la littérature et les travaux de recherche

L’avenir des études autochtones, des études critiques de la race et des études sur le genre au Canada

~

~ La fiction spéculative, la science-fiction et les fantaisies futuristes

Le futurisme queer, le futurisme autochtone et l’afro-futurisme

Les futurs imaginés pour les personnes transgenres, queers et non binaires

Les futurs apocalyptiques et dystopiques dans les récits littéraires

L’avenir environnemental, la fiction climatique et l’accélération des changements

L’espoir, le désespoir et la bienveillance

Le solarpunk et ses futurités optimistes

Les animaux, les non-humains et le futur dans la littérature canadienne

L’avenir de la littérature jeunesse au Canada

Les savoirs autochtones et leurs représentations du futur

Les théories et les récits de transition, de désastre, de fléau et/ou d’extinction

Littérature de protestation et littérature activiste : défier le présent pour transformer l’avenir

Le temps, la temporalité et l’avenir de la littérature canadienne

Les futurs postcoloniaux, postimpériaux et/ou transnationaux

L’avenir du Canada urbain et/ou rural dans la littérature

Les approches historiques des discours de futurité : hier et aujourd’hui



Les textes doivent compter entre 6 000 et 8 000 mots. Ils doivent être soumis par courriel en format Word au plus tard le 15 mai 2026 à l’adresse scl@unb.ca. Voir https://journals.lib.unb.ca/index.php/SCL/about/submissions pour connaître les modalités de soumission.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec John Clement Ball (jball@unb.ca), Laura Moss (laura.moss@ubc.ca) ou Cynthia Sugars (csugars@uottawa.ca).