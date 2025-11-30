Hydropolitiques. Dévoiler l’invisible dans la mise en récit des géographies submergées (revue Altre Modernità / Autres Modernités)

Hydropolitiques : dévoiler l’invisible dans la mise en récit des géographies submergées

sous la direction d’Elena Ogliari (Università degli Studi di Milano) et Carla Tempestoso (Università della Calabria)

Ce numéro se propose d’explorer la mise en récit en tant que pratique discursive qui réinvente les paysages aquatiques souterrains et les imaginaires du sous-sol. À une époque marquée par l’urbanisation accélérée, la surexploitation et la dégradation de l’environnement, la surexploitation, le deep-sea mining et les constructions sous la surface de la mer, il s’avère nécessaire de se tourner vers les eaux souterraines, tant sur le plan imaginaire que matériel. Les eaux souterraines assurent la subsistance de plus d’un milliard d’habitants des villes en Asie et de 150 millions en Amérique latine, y compris ceux des mégalopoles telles que Pékin, Jakarta et Mexico, mais elles restent peu reconnues et de plus en plus menacées (British Geological Survey 2). En Europe, plus de 15 % des aquifères cartographiés sont classés comme surexploités ou contaminés, ce qui représente 26 % de la superficie totale des aquifères (Sentek et al.). Néanmoins, ces royaumes souterrains – anciennes sources, infrastructures urbaines labyrinthiques, milieux aquatiques profonds – sont à la fois vitaux pour la survie écologique et la vie culturelle, imprégnés qu’ils sont de souvenirs d’événements, d’interventions humaines et des risques.

Les récits sur les eaux souterraines ne se présentent pas seulement comme une critique du statu quo, dénonçant les oppositions binaires profondément enracinées et les exclusions systémiques, mais ils mettent également en œuvre des processus de décentralisation qui repositionnent l’hydrogéologie et les eaux souterraines comme des éléments constitutifs de l’histoire elle-même, dans laquelle « la nature même de la matière et la matière même de la nature [sont itérativement [re]constituées à travers une multiplicité de relations de force » (Barad 110). Loin d’être une substance marginale, l’eau souterraine est un environnement tridimensionnel complexe, une relation intra-active entre l’eau et le sol : une dimension dont les sociétés humaines dépendent pour de multiples aspects de la vie, mais qui n’existe pas uniquement en fonction d’objectifs anthropocentriques. De plus, concevoir les eaux souterraines comme une série d’aquifères implique de se rappeler que la définition même d’aquifère est subjective et temporaire, rien d’autre que le point où l’accessibilité et la disponibilité de l’eau souterraine deviennent utiles à des fins spécifiques dans des lieux déterminés (Waltz).

Les eaux souterraines produisent et sont reproduites dans les récits, les pratiques représentatives et visuelles. Les recherches et les activités de diffusion à ce sujet sont souvent présentées comme « la mise en évidence de l’invisible », dans laquelle, cependant, « la nature invisible et capricieuse des eaux souterraines » met en évidence les défis épistémologiques et méthodologiques inhérents à leur étude (Nilekani ; Powis 92). Rarement mesurées directement, les eaux souterraines sont déduites à partir de signes, de réponses et de configurations, faisant écho à l’observation classique de H.B.N. Hynes selon laquelle les rivières sont des manifestations des paysages qu’elles drainent (Hynes). En ce sens, par exemple, les eaux souterraines urbaines fonctionnent comme une archive spéculaire du développement urbain, bien que défini par la continuité, la contamination et l’impossibilité d’isoler des éléments discrets. Dans une certaine mesure, elles sont davantage une « ruine » qu’une archive (Bryant) : un agrégat de matière à la fois lisible et déformé, qui offre une façon de penser en sapant constamment les tentatives humaines de représentation. Ces qualités ne sont pas exclusives des eaux souterraines et ne représentent pas le seul domaine scientifique caractérisé par des difficultés de mesure. Les « difficultés techniques associées à l’échantillonnage de l’environnement aquatique souterrain » reflètent le « défi méthodologique plus large que certaines des sciences les plus intéressantes de l’Anthropocène posent à la géologie » (Powis 93 ; Ahuja). Cela fait des eaux souterraines un cas particulier pour repenser la pratique scientifique, les sciences humaines environnementales et les fondements épistémologiques de notre manière de nous rapporter à ce qui se trouve sous la surface.

Une réflexion qui part des eaux souterraines nécessite donc une ouverture à des perspectives multispécifiques et non humaines, ce que Reinert appelle la « convivialité géologique » : les modes spécifiques et complexes selon lesquels les formations géologiques croisent les réalités humaines et non humaines. Considérer les eaux souterraines comme un élément actif de notre existence est cohérent tant avec ceux qui revendiquent leur importance « épistémique, physique, technique et conceptuelle » en tant qu’espaces de recherche multidisciplinaire dans l’Anthropocène (Melo Zurita et al.), qu’avec les appels à exercer, non sans effort, une pensée « encombrante » (Steinberg et Peters). Une grande partie des travaux existants dans ce domaine des sciences humaines environnementales, dans les études sur la science et la technologie et dans l’écologie politique s’est concentrée sur les industries extractives (combustibles, minéraux, eau) et sur les conflits autour des sites d’extraction (Bebbington ; Kinchy et al.) ou bien a exploré les représentations imaginatives, littéraires et culturelles du sous-sol rendues possibles par les nouvelles technologies d’extraction et d’exploration (Williams). En plus de ces contributions, ce numéro met l’accent sur les eaux souterraines en tant que domaine d’étude à part entière et qui comptent non seulement lorsqu’elles sont forées, cartographiées ou extraites, mais aussi en tant que milieu vibrant capable de façonner en permanence les mondes socio-matériels et narratifs qu’elles habitent, et d’être à leur tour façonnées par ceux-ci.

À vrai dire, les questions de justice environnementale sont indissociables de l’étude des hydro-paysages, car sous la surface s’étendent des pratiques d’exploitation et de spoliation des paysages, telles que l’extraction minière en profondeur, le contrôle politique des systèmes d’égouts et l’extraction de ressources au sein d’écosystèmes souterrains entrelacés d’humains et de non-humains (Loftus).

Ces pratiques mettent en évidence une politique de verticalité, tant sur le plan physique, en termes de stratification et de profondeur des environnements souterrains, que sur le plan temporel, en relation avec les histoires palimpsestes d’extraction, de contamination et d’expropriation inscrites dans le temps géologique et anthropique. Penser avec la verticalité montre comment les luttes autour des eaux souterraines recoupent les questions de justice, d’accès et de réciprocité écologique.

L’urgence de s’occuper des eaux souterraines aujourd’hui découle d’une double contingence. Elles sont à la fois contemporaines – concernées par l’urbanisme, les politiques d’infrastructure et l’hydropolitique à l’échelle planétaire (Wojnarowski) – et diachroniques, car elles portent les traces de l’industrialisation, de la colonisation et de la transformation anthropique.

Nous invitons donc à repenser les domaines souterrains sous l’angle de la programmation. Suivant la théorisation de Sarah Dillon sur la programmation en tant que figure matérielle et conceptuelle, « dont l’importance réside dans sa nature programmatique, c’est-à-dire dans la structure stratifiée des inscriptions et des suppressions » (Dillon 6-7), nous voulons mettre en évidence les aquifères, les étendues d’eau et les environnements urbains en tant que programmations hydrosociales et hydropolitiques.

Il s’agit de corps façonnés par le temps géologique et continuellement réécrits par des siècles d’ingénierie, d’exploitation et de développement urbain. Ce sont aussi des dépôts culturels, composés de fragments d’histoires et de résidus matériels jetés comme des objets à usage unique. Ici, la verticalité fonctionne comme une force hiérarchique, décidant de ce qui doit être conservé et de ce qui doit être jeté, laissant les matières indésirables comme les restes d’un passé effacé. Pourtant, lorsque les eaux souterraines remontent, elles remettent en question ces hiérarchies et les fragments cachés refont surface. Ce qui n’était que des débris – flotsam et jetsam – redevient un témoignage précieux, déclenchant le processus ardu mais essentiel du souvenir.

Les récits des paysages aquatiques mettent en avant leur nature multidimensionnelle, où les histoires sous-marines et de surface se croisent. En déstabilisant les hiérarchies conventionnelles de la mémoire et de la valeur, cette relecture de la verticalité offre de nouvelles cartographies pour habiter la mémoire, l’identité et l’appartenance. Parler aujourd’hui des eaux souterraines, tant dans leur forme « naturelle » que dans le cadre d’environnements urbains hautement techniques, signifie reconnaître leur importance cruciale : ressource, point nodal d’interdépendance écologique et archive dynamique de continuité et de ruptures dans les relations entre les subjectivités non humaines et multispécifiques.

En mettant l’accent sur les paysages aquatiques souterrains en tant que terrains culturels et écologiques, nous invitons les auteurs à explorer comment les pratiques narratives rendent visibles les réalités précaires, stratifiées et contestées de ces domaines submergés. Il convient de préciser que notre intérêt porte sur les déclinaisons de la mise en récit à travers les médias – formes littéraires, journalistiques, cinématographiques, musicales, visuelles et multimodales – du XXe siècle à nos jours, sans contraintes géographiques, en entendant le « texte » au sens large affirmé par les Cultural Studies, dans lesquelles les artefacts culturels sont lus comme des pratiques discursives. Cette interprétation large permet d’examiner comment les différentes formes culturelles articulent et explorent la complexité des paysages aquatiques souterrains.

Partant de ces prémisses, ce numéro d’Autres Modernités souhaite solliciter des contributions relatives, sans s’y limiter, aux thèmes suivants :

négociations avec le passé et palimpseste de la mémoire dans les récits sur les eaux souterraines ;

analyse des imaginaires des eaux souterraines dans le cadre des sciences humaines environnementales et de la justice environnementale ;

déconstruction des récits idéologiquement orientés et identification de perspectives excentriques capables de remettre en cause les structures de pouvoir dominantes et d’indiquer de nouvelles directions ;

les eaux souterraines comme espaces liminaires qui transcendent les frontières temporelles et spatiales, servant de sites de traumatisme, mais aussi de résistance et de transformation, et/ou devenant de tels sites ;

rôle de l’imaginaire aquatique dans la représentation des souvenirs refoulés et des expériences des sujets marginalisés, ainsi que les mécanismes par lesquels ces souvenirs refont surface ;

l’intersection entre le personnel et le politique dans les récits sur les eaux souterraines, c’est-à-dire l’étude de la manière dont les expériences individuelles et les histoires collectives s’entremêlent dans des formes de narration centrées sur les eaux souterraines et les espaces submergés.

La liste suggérée ne se veut pas exhaustive : d’autres propositions d’analyse du sujet, par tous/toutes ceux/celles qui souhaitent soumettre leur contribution, seront également prises en considération par le Comité Scientifique afin d’élargir, avec des parcours le plus articulés et le plus inédits possibles, l’exploration entamée dans ce numéro de la Revue.

À ce propos, la Rédaction propose l’envoi des propositions de contribution au plus tard le 30 avril 2026. Les propositions seront à envoyer à l’adresse amonline@unimi.it, accompagnées d’un résumé synthétique (200 mots maximum) du sujet que l’on entend analyser et d’un bref CV de l’auteur.

L’envoi des contributions est prévu pour le 1er septembre 2026.

—

Autres Modernités accepte des contributions en italien, espagnol, français et anglais.

Le numéro sera publié d’ici la fin du mois de mai 2027.

Nous apprécierons également des critiques ou des entretiens avec des auteur/es ou des spécialistes du sujet proposé dans le présent appel à contribution.

Autres Modernités évaluera également la publication d’essais non-thématiques qui seront insérés dans la section « Hors de propos », selon les modalités et les échéances indiquées pour les essais thématiques dans le présent appel à contribution.

Afin de rendre le volume méthodologiquement homogène, les éditeurs seront à la disposition des auteur/es par l’intermédiaire de la rédaction (amonline@unimi.it).

—

