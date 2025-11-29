Image et représentation du Livre en Chine (Montpellier)

Le livre occupe une place à part dans la culture chinoise : des canons confucéens érigés en forêts de stèle imposantes sous la dynastie des Han aux grandes entreprises de compilation des dynasties des Song (Vaste recueil de l’ère de la Grande paix), Ming (l’Encyclopédie sous le règne de Yongle) et Qing (Bibliothèque des Quatre Trésors sous l’Empereur Qianlong), il incarne la volonté de mémoire et de sauvegarde du patrimoine intellectuel, historique et littéraire.

Mais le livre en Chine, c’est aussi un support exceptionnel lié à plusieurs grandes inventions chinoises : le papier d’abord, l’imprimerie ensuite. S’il existait bien des siècles avant l’invention du papier (sous forme de rouleaux en lamelles de bambou notamment), il connaît une nouvelle révolution au début du premier millénaire et circule dans tout le pays sous l’impulsion du développement des techniques d’impression (estampage, xylographie, impression à caractères mobiles). Il incarne l’innovation, la créativité et la maîtrise technique des artisans chinois.

Le livre en Chine, c’est par ailleurs un objet qui attire l’attention du pouvoir, qui parfois le porte aux nues pour ce qu’il incarne (des valeurs, une culture ancienne), parfois en fait un outil de propagande (le Petit livre rouge), parfois l’abhorre et s’en méfie (autodafés). Au cours de l’histoire, de la dynastie des Qin sous le règne du Premier empereur de Chine à la Révolution culturelle avec la lutte contre les Quatre vieilleries, il est régulièrement la cible de campagnes de destruction : à travers lui, on vise ceux qui le considèrent comme précieux et qui représentent par leur influence intellectuelle un danger pour le pouvoir en place.

Le livre en Chine, c’est en outre une histoire passionnée, un lien indéfectible, profond et sentimental, que ce soit avec les lettrés, avec les écrivains, avec les compilateurs, avec les copistes, ou bien encore avec les lecteurs. Il devient même le sujet principal de plusieurs récits littéraires (Balzac et la Petite tailleuse chinoise de Dai Sijie, les nouvelles de Zhu Yue) et plusieurs écrivains chinois ou d’origine chinoise lui rendent hommage dans leurs récits et témoignages à travers des anecdotes autobiographiques (Liang Xiaosheng, Gao Xingjian, Feng Jicai, François Cheng, Yu Hua, Su Tong). Enfin, on pourra s’intéresser à l’art (peinture, sculpture, arts plastiques, architecture, cinéma), pour voir si le livre est utilisé dans sa fonction esthétique ou symbolique dans des œuvres anciennes et contemporaines.

Notre colloque « Image et représentation du livre en Chine » se propose d’explorer tous ces domaines : comment le livre est-il né ? comment était-il perçu dans la Chine ancienne ? comment a-t-il été diffusé ? que représente-t-il aux yeux des Chinois d’hier et d’aujourd’hui ? quelle importance lui accorde-t-on ? comment est-il représenté dans les textes ? quel rapport entretient-il avec les intellectuels, avec les écrivains, avec le pouvoir ? quels écrivains en font le thème principal de leurs récits, aussi bien dans la Chine ancienne qu’à l’époque moderne et contemporaine ? en quoi a-t-il changé la vie de grandes personnalités ? pourquoi et comment l’a-t-on à certaines périodes considéré comme une menace, ou comme une arme ? quelles représentations sont faites de lui dans le domaine de l’art (peinture, sculpture, arts plastiques, photographie) ? quelle est sa place aujourd’hui face au développement des nouvelles technologies ?

