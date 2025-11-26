Margaret Atwood, Le Livre des vies. Mémoires écarlates.

Qui est l'autrice de la mythique Servante écarlate ? Dans Le Livre des vies, Margaret Atwood se dévoile pour la première fois, racontant de son enfance à aujourd'hui son extraordinaire parcours.

La principale source d'inspiration de Margaret Atwood se trouve dans les événements qui ont jalonné une vie téméraire, depuis la petite fille vivant dans les forêts du Québec jusqu'à l'autrice devenue une icône mondiale de la lutte pour les droits des femmes. Au fil des pages, ce n'est pas une vie, mais toutes ses vies qui se succèdent, dans un tourbillon mêlant souvenirs personnels, réflexions politiques et littéraires.

Plongez dans les coulisses et dans l'imaginaire de l'une des plus grandes autrices et consciences de notre temps !