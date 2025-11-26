Édition
Nouvelle parution
Remy de Gourmont, Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d’idées (éd. Emmanuelle Kaës)

Remy de Gourmont, Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d’idées (éd. Emmanuelle Kaës)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque de littérature du XXe siècle", 2025
  • EAN : 9782406189374
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18939-8
  • 235 pages
  • Prix : 26 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Remy de Gourmont

Le Chemin de velours. Nouvelles dissociations d’idées 

Édition d'Emmanuelle Kaës 

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de littérature du XXe siècle », n° 54, 2025.

Le Chemin de velours présente trois ensembles : les nouvelles dissociations d’idées, l’analyse de la controverse entre Jésuites et Jansénistes, Gourmont prenant parti pour les premiers, et la reprise de la profession de foi de L’Idéalisme par laquelle il affirme la constance de son ethos symboliste.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406189381 - au prix de 78 EUR.