Henri Murger, Scènes de la vie de bohème (éd. Sandrine Berthelot, GF-Flammarion)

Édition de Sandrine Berthelot

Dans le Paris des années 1840, Rodolphe, Schaunard, Marcel et quelques autres forment une petite société d’artistes marginaux, poursuivis par leurs créanciers et rêvant de gloire. Poètes et musiciens au ventre creux, rapins prompts à embobiner le bourgeois, philosophes fumeux épris de grisettes, ils ont vingt ans, peuplent les mansardes du Quartier latin, mènent une vie volage et aiment se retrouver au café Momus, où « le premier devoir du vin est d’être rouge ». Mais le désespoir guette, lorsqu’on chasse du soir au matin la pièce de cinq francs sans jamais sortir de la misère et de l’anonymat… Avec cette série de scènes fantaisistes inspirées de son expérience, Henri Murger, fils de concierge autodidacte qui fréquenta Nadar, Champfleury et Baudelaire, n’offre pas seulement un formidable document littéraire et social sur la condition de l’artiste : il signe aussi un texte au style tapageur sur la folie de la jeunesse et la perte des illusions. Mêlant romantisme et réalisme, marquant la naissance d’une langue et d’un mythe, les Scènes connurent à leur parution en 1851 un immense succès, et inspirèrent tous ceux qui, de Puccini à Aznavour, ont aimé la bohème.