Marcel Mauss, Sociologie générale

En 1930, lors de sa candidature au Collège de France, Marcel Mauss a souligné combien son oeuvre ne pouvait être dissociée du projet d’Émile Durkheim et de l’École française : édifier une nouvelle forme de savoir, la sociologie, issue du socialisme et visant à le rehausser à travers la constitution des sciences sociales. Après la Grande Guerre, au milieu de la crise du libéralisme, Mauss a assumé seul la tâche de relancer ce projet, pour répondre aux avancées de l’anthropologie comme aux attentes de la politique. Dans ses essais théoriques, il a reformulé les principes et les visées de la sociologie, afin de mieux coordonner les enquêtes spécialisées et les conduire enfin sur le terrain général de la société saisie comme totalité.

En réunissant et en présentant ces textes, cet ouvrage vise à restituer le cadre qui a conduit Mauss à forger l’idée de fait social total, catégorie dont le sens a été déformé par l’interprétation de Claude Lévi-Strauss. Il révèle aussi la présence inaperçue d’un héritage toujours vivant, en repérant les traces des enseignements de Mauss dans les enquêtes contemporaines. Seule cette prise de conscience du passé dans le présent permet d’envisager une reprise de la sociologie générale de Mauss, afin d’engager les sciences sociales dans la recherche du fait socialtotal actuel, compris comme le ressort dynamique d’une nouvelle émergence du commun.

—

On peut lire sur Actualitte.com un billet sur l'ouvrage ainsi qu'un extrait…