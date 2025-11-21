Édition
Nouvelle parution
John Keats, Sonnets complets suivis de La Belle Dame sans Merci et des Odes

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Littératures du monde", 2025
  • EAN : 9782406188766
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18878-0
  • 245 pages
  • Prix : 29 EUR
  • Date de publication :
Édition de Miguel Egaña

Paris, Classiques Garnier, coll. « Littératures du monde », n° 58, 2025.

Les Sonnets de John Keats sont l’expression d’un genre poétique qui convenait particulièrement à son esprit vif et spontané. Réunis ici dans leur intégralité, ils constituent une sorte de « journal » de sa vie et de son parcours poétique, et témoignent de l’extrême diversité du génie singulier de leur auteur.

Existe également en version reliée - EAN 9782406188773 - au prix de 78 EUR.