Alonso de Contreras, Histoire de ma vie.

Publié le

Alonso de Contreras

Histoire de ma vie

Édition et traduction de Jean-Raymond Fanlo

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 823, 2025.

Parti enfant de chez lui, Alonso de Contreras devient marin, soldat, puis chevalier de l’ordre de Malte. Sa vie est « le plus beau roman picaresque connu » selon Fernand Braudel. Mais c’est aussi un formidable document sur la navigation, la guerre et les rapports avec le monde musulman au début du XVIIe siècle.

