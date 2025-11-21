Victor Cousin

Philosophie morale (1820)

Édition de Sylvain Matton, Renzo Ragghianti et Patrice Vermeren

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 827, 2025.

Ce volume réunit les leçons du semestre d’hiver 1819-1820, précédées de quelques cours sur l’École sensualiste et sur la Philosophie de Kant. Travail préparatoire à la composition d’une œuvre que Victor Cousin n’a jamais écrite, ce document unique témoigne de l’élaboration de sa pensée philosophique.

Table des matières…