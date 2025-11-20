Gérard Noiriel, Le peuple français. Histoire et polémiques

« J’ai écrit cet essai pour tenter de mieux comprendre les profonds bouleversements auxquels est confronté aujourd’hui le peuple français. »

Les sujets qui occupent l’espace public ont une histoire. Cette histoire n’a pas grand-chose à voir avec la vision apocalyptique et obscurantiste qu’en donnent aujourd’hui les polémistes.

Gérard Noiriel, en s’appuyant sur ses travaux scientifiques, montre pourquoi on ne peut pas opposer la souveraineté du peuple à l’État de droit, pourquoi l’immigration a été une chance pour la France, pourquoi nous vivons aujourd’hui dans une société pacifiée. Il explique comment les femmes sont devenues des citoyennes, comment s’est posée depuis un siècle la question de la laïcité, comment le terme de « wokisme » s’est imposé récemment dans le vocabulaire des conservateurs. Contre les discours que tiennent chaque jour les populistes réactionnaires, il éclaire les vraies raisons de la colère populaire.

Au fil de cette démonstration, c’est un nouveau portrait du peuple français qui s’esquisse.

