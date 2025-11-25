Postface de Michel Porret

Chef d’œuvre de l’auteure genevoise Noëlle Roger, Le Soleil enseveli (1928), adapté en feuilleton radiophonique, couronné comme le meilleur roman de science-fiction en 1928, décline le mythe platonicien de l’Atlantide. Noëlle Roger en offre une variante océanique dans l’archipel des Açores où resurgit temporairement le Pic d’Atlantide, avec sa cité géométrique, son temple cyclopéen, ses ombres et sa prêtresse ectoplasmiques. Sur le mode d’une épopée maritime, archéologique et spirituelle, s’y noue et s’y dénoue l’aventure intérieure du physicien humaniste Étienne Kerluce, le “conquérant de l’invraisemblable”, initié dans le temple du soleil à la sagesse atlante, puis détenteur d’un pouvoir surhumain.

Dix ans après L’Atlantide de Pierre Benoît, Noëlle Roger donnait à lire un récit atlantidéen singulièrement original. L’imaginaire romanesque, la philosophie spiritualiste et la réflexion éthique sur la connaissance invitent à (re)découvrir Le Soleil enseveli.