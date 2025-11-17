Natalia Ginzburg, Vie imaginaire (1974)

Paru en 1974, le plus obstinément combatif des livres de Natalia Ginzburg est aujourd’hui traduit en français pour la première fois. Avec cette péremption hésitante qui rend sa voix unique, elle prend position dans les débats littéraires, politiques et de société dont les sujets retentissent terriblement encore de nos jours : la condition des femmes et le/s féminisme/s ; celle des Juifs et de l’État d’Israël ; la beauté et la laideur d’une capitale comme Rome, la fragilité d’une démocratie (la nôtre) toujours menacée ; la liberté qui peut être perdue à tout moment et les horreurs de l’histoire contemporaine auxquelles nous nous habituons peu à peu sans nous en rendre compte…

Heureusement il y a des choses essentielles et précieuses comme les livres d’Elizabeth Smart, de Lalla Romano, de Cesare Pavese, d’Italo Calvino, et surtout d’Elsa Morante ; et les films de Bergman, de Fellini, pour faire face au réel par l’imagination, pour répondre au besoin de s’engager, pour être capable de choisir et d’inventer autre chose, pour ne pas se laisser faire par les faux discours qui prolifèrent insidieusement.

