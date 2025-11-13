Jean-Michel Durafour, Qu'est-ce que l'éconologie ? Au bout des images : cinéma, monde, perception

Quelles relations les images entretiennent-elles entre elles si on les décorrèle de leur rapport à l’être humain ? Que se passe-t-il dans l’autre côté non accessible des images ? Les images peuvent-elles nous donner un aperçu sur l’autre côté de notre perception ? Telles sont les questions inattendues auxquelles ce livre se confronte. Inattendues, car l’esthétique et l’iconologie font généralement, si ce n’est exclusivement, usage d’un discours orienté en direction de l’être humain, mieux : déterminé par lui, par ses représentations, par son expérience possible.

S’il n’est évidemment pas question de soutenir que l’on pourrait parler depuis l’extériorité de notre appartenance d’espèce (que l’on ne confondra pas avec notre subjectivité), la thèse ici défendue est que quelque chose de l’in-humanité des images peut malgré tout parvenir jusqu’à nous. L’interrogation devient alors : à quelles conditions de tels phénomènes sont-ils possibles ?

Pour l’éclaircir, cet essai a recours à la phénoménologie, à l’histoire de l’art, à la littérature, à l’écologie, mais avant tout au cinéma, à sa théorie comme à l’analyse de plusieurs films. Le cinéma s’y impose comme le lieu d’origine spéculatif de l’éconologie, qui bascule brusquement notre manière de penser les images. Et il s’y impose sur fond de toutes sortes de trous.

Jean-Michel Durafour est philosophe et théoricien du cinéma et des images, professeur à Aix-Marseille Université et auteur de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels Cristaux et cinéma. Traité d’éconologie (Mimésis, 2018), Tchernobyliana. Esthétique et cosmologie de l’âge radioactif (Vrin, 2021) ou encore Jean-François Lyotard : questions au cinéma (PUF, 2009). Sous le nom d’Étienne Vaunac, il est également poète et collabore aux revues Place de La Sorbonne, Po&sie et Remue. Il est enfin le fondateur et le directeur de la maison d’édition Épousées par l’écorce.