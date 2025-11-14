Le village en littératures française et fracophones: entre mémoire, identité et patrimoine (revue Dialogues francophones)

Appel à contributions

Dialogues francophones, n° 30, 2026

Dossier thématique :

" Le village en littératures française et fracophones: entre mémoire, identité et patrimoine"

Numéro coordonné par

Neli Eiben (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie),

Ioana Marcu (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie) et

Claudiu Gherasim (Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie)

Les bouleversements politiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle – chute du Mur de Berlin, conflits armés –, ainsi que les transformations économiques profondes – crises financières, dégradation des conditions de vie –, ont fortement influencé les sociétés contemporaines. Les œuvres littéraires produites lors de cette période-là parlent de ces réalités sous différentes formes. Un élément emblématique serait le village qui devient à la fois lieu de mémoire, source identitaire et territoire en voie de dépeuplement. Il y est réactivé comme un espace patrimonial vivant, transmis par l’écriture. Lieu de l’origine ou de l’exil, de l’enracinement ou du déracinement, il est représenté comme un espace à la fois intime et politique, où se jouent les tensions entre tradition et modernité, présence et disparition, transmission et silence. En cartographiant ces espaces textuels, les écrivains contribuent à la réactivation du patrimoine rural, souvent menacé ou marginalisé dans les discours contemporains.

Ces écritures, en inscrivant des récits du village dans des formes modernes et parfois expérimentales, réinterrogent la place du local dans le global, du minoritaire dans l’universel. Elles participent à un plaidoyer pour la diversité linguistique et culturelle, répondant aux enjeux contemporains de la recherche : reconnaître la légitimité des formes d’expression issues de différents horizons, repenser le rôle du français non comme langue unique, mais comme langue de passage, de dialogue et de transmission.

La littérature rurale s’inscrit aujourd’hui au-delà des visions rurales d’antan : loin des clichés du « roman du terroir », ces œuvres explorent un ruralisme réinventé dans son ambivalence, entre nostalgie et critique d’une ruralité en déclin. L’ethnocritique (Jean-Marie Privat, Marie Scarpa, etc.) propose d’analyser la littérature en regard de ses enracinements culturels, notamment via une sémio-anthropologie du symbolique. De même, le village apparaît comme un topos littéraire pluriel, analysé à la lumière de la géocritique (Bertrand Westphal) et de la géopoétique (Kenneth White).

Pour le numéro 30/2026 de la revue Dialogues francophones, on invite les contributeurs et les contributrices à analyser les formes, les enjeux et les dynamiques de cette « littérature du village », située à la croisée des langues, des identités et des patrimoines. Les propositions pourront s’inscrire dans une approche interdisciplinaire mobilisant la critique littéraire, les études culturelles, l’anthropologie, la sociolinguistique,mais aussi la philosophie, l’histoire, la géographie culturelle, les études postcoloniales, les études de genre et les études visuelles. Cette diversité disciplinaire vise à enrichir la compréhension des littératures française et francophones contemporaines dans leur rapport aux espaces, aux mémoires et aux imaginaires collectifs.

Axes de réflexion possibles

Sans prétentions exhaustives, nous suggérons quelques pistes possibles à développer dans l’étude suivie du village :

Littérature/critique littéraire/sciences connexes

● Représentations du village comme lieu de mémoire, d’exil ou de reconstruction identitaire (lieu-refuge ou espace perdu dans les récits d’exil, mémoire des origines comme point de départ d’une quête personnelle ou collective, le village entre rupture ou retour impossible ;

● Figures de l’oralité dans les récits villageois : conteurs, traditions orales, proverbes (transmission intergénérationnelle des savoirs, oralité comme matrice narrative ou poétique, résurgence du patrimoine immatériel par la voix et la mémoire) ;

● Mises en récit du territoire : lieux, objets, gestes du quotidien comme motifs littéraires (le geste agricole, l’espace domestique et les rituels comme formes d’écriture du monde, symbolique des objets – terre, outils, vêtements, nourriture –, géographie affective et imaginaire du village) ;

● La ruralité comme matrice poétique, politique ou mythique (village porteur de valeurs universelles ou de récits fondateurs, lieu de résistance à l’uniformisation culturelle, réactivation des mythes locaux et des récits de filiation) ;

● L’espace villageois comme scène de tensions intergénérationnelles ou de résistances culturelles (conflits entre tradition et modernité, jeunes générations face aux attentes collectives, crises de transmission et ruptures symboliques) ;

● Écopoétique du village (relations sensibles entre nature, habitat et mémoire, enjeux écologiques dans la représentation littéraire du monde rural, désertification/disparition/réappropriation du paysage dans les textes récents);

● Héritage et patrimoine immatériel dans les littératures française et francophones contemporaines (revalorisation de savoirs locaux et de formes culturelles marginales, patrimoine vécu/transmis/fantasmé, littérature comme espace d’archivage symbolique) ;

● Identité et altérité à travers les personnages issus de la ruralité (personnages en transition ou en conflit culturel, représentation de figures périphériques ou liminaires, interactions entre soi et communauté) ;

● Études postcoloniales et représentations des campagnes : hybridations et relectures du local (analyse de la tension entre localité et influences globales, décolonisation du regard sur le village, reconfiguration des espaces ruraux dans les littératures diasporiques) ;

● Résonances intertextuelles : comment le village se transmet ou se transforme dans les réécritures littéraires (présence de mythes/contes/figures rurales dans des formes modernes, réécriture critique ou poétique du passé, le palimpseste rural comme forme narrative) ;

● Approches anthropologiques ou sociocritiques du texte rural (étude des pratiques et rituels représentés, le texte comme document symbolique d’une culture, analyse de la structure communautaire, des rapports de pouvoir et du sacré) ;

● Le village comme topos littéraire : entre imaginaire nostalgique et critique sociale (représentations ambivalentes : idéalisation versus abandon, le village comme miroir de la société contemporaine, fonction critique ou cathartique du rural) ;

● Le temps du village comme forme narrative (ralentissement, circularité, suspens, résurgence du passé) ;

● Temporalités sacrées ou rituelles (temps du mythe, des fêtes, des saisons, des rites agraires);

● Le corps féminin et la terre : imageries croisées, symboliques de fécondité, de souffrance ou de résistance ;

● Représentations littéraires de violences historiques localisées (pogroms, génocides, guerres civiles ou déplacements forcés liés à des villages);

● Témoignages fictionnels ou autobiographiques sur la destruction du village ;

● Villages frontaliers ou multi-ethniques comme lieux d’hybridation culturelle, de conflit ou de cohabitation ;

● Retour dans le village natal ou imaginaire et réappropriation des lieux d’origine / confrontation entre mémoire idéalisée et réalité post-migratoire ;

● Tensions entre identité diasporique et aspirations à la ré-enracinement ;

—

Plurilinguisme

● Plurilinguisme et imaginaires ruraux : représentations du village dans les récits francophones où coexistent plusieurs langues ; figures narratives de l’hybridité culturelle ; plurilinguisme comme stratégie littéraire d’enracinement, de résistance ou de réinvention de la mémoire locale.

● Voix et personnages : analyse de la langue des personnages et des narrateurs en contexte rural ; langage comme marqueur de génération, de classe ou de périphéricité ; construction narrative de l’altérité à travers la parole.

—

Calendrier de publication :

Date limite pour l’envoi des propositions d’article (titre, objectif de l’article, originalité du sujet, coordonnées précises de l’auteur - 250-300 mots): le 31 janvier 2026 – courriel : revue.dialoguesfrancophones@gmail.com

Notification d'acceptation : le 15 février 2026 ;

Remise de l'article final : le 30 mai 2026 ;

Évaluation en double aveugle par des experts externes : du 30 mai au 30 juillet 2026 ;

Envoi des évaluations aux contributrices/contributeurs : le 30 juillet 2026 ;

Remise de l’article final : le 30 septembre 2026 ;

Publication du numéro : fin 2026.