Désormais placée sous la direction de Thierry Hoquet, la revue Critique fête ses quatre-vingts ans et fait peau neuve, adoptant une nouvelle maquette et une nouvelle formule, en restant fidèle à sa vocation de dialogue entre les disciplines, de réflexion critique et d’ouverture aux grandes transformations contemporaines. À l'enseigne des Images insupportables, la première livraison de l'année 2026 s’attache aux formes visuelles qui dérangent ou dépassent les limites de ce qui nous paraît visuellement tolérable : images de guerre, de violence, de catastrophe, mais aussi images emblématiques ou fictives. Que nous disent-elles de notre rapport à la douleur d’autrui, à la mémoire collective, ou à la politique du sensible ? Qu’est-ce qui nous choque ou nous bouleverse ? Le dossier qui réunit des textes de Peter Szendy, Clélia Zernik, Pauline Lafille, Nathan Réra, Alexis Anne-Braun, et un entretien avec Horacio Cassinelli, fait dialoguer philosophie, histoire de l’art, esthétique et psychanalyse autour de la puissance para doxale de ces images insoutenables. Le sommaire en est aussi accessible en ligne via Cairn…

(Illustr. : À la suite de Carl Hagenbeck, propriétaire d’une ménagerie à Hambourg et qui fut l'un des premiers à organiser, à partir de 1874, des expositions d'êtres humains vivants, les "zoos humains" se multiplient. En 1877, des "Nubiens" sont présentés au Jardin d’acclimatation, au bois de Boulogne à Paris, bientôt suivis par les Indiens d’Amérique, les Fuégiens de Patagonie, ou encore, comme ici, des populations de Guyane ; source : Bnf)