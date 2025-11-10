Gustave Kahn, Le Conte de l'or et du silence. (éd. Richard Shryock, Samuel Kunkel)
Gustave Kahn publia Le Conte de l’or et du silence en 1898, brouillant les conventions du roman au nom de l’esthétique symboliste. Avec un langage qui s’apparente davantage à la poésie qu’à la prose, ce « conte lyrique et mythique » s’inspire d’un mélange de traditions bibliques, grecques, orientales et arthuriennes. Mais Kahn se débarrasse aussi des conventions de la narration : on y suit le parcours énigmatique du roi Balthazar à travers le temps et l’espace, naviguant plusieurs siècles et plusieurs cadres – bibliques et moyenâgeux. Œuvre complexe et élégante d’hier et d’aujourd’hui, Henri Ghéon signera sa sophistication en ces mots : « [Le Conte] n’a pas d’analogue dans notre littérature et manifeste une volonté de complication artistique sans exemple. » Cette réédition, la première depuis sa parution, est agrémentée d’une introduction fournissant des clefs de lecture permettant de (re)découvrir ce chef-d’œuvre de la prose finiséculaire dans toute sa richesse.