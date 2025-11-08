Diplômées, n°294-295 : "Culture(s)"

Qu'est-ce que la culture ? Héritage ou invention ? Mémoire ou création ? Dans ce numéro de Diplômées, la culture est envisagée comme un espace vivant, en tension et en mouvement. À travers des approches sociologiques, anthropologiques, philosophiques, artistiques et littéraires, les contributions réunies interrogent la manière dont la culture se construit, se transmet, se transforme et résiste.

Dans un monde parqué par les migrations, les métissages, les fractures géopolitiques et les révolutions numériques, la culture apparaît comme un lieu de luttes mais aussi de rencontres, un terrain d'émancipation autant que de mémoire. Les articles explorent des champs variés : l'histoire et l'anthropologie, l'art contemporain et ses hybridités, les récits migratoires et la littérature de jeunesse, la linguistique, les identités en mouvement, la psychologie, la philosophie...

En donnant la parole à des chercheuses et chercheurs issus de différents horizons, ce numéro affirme la mission de la revue Diplômées : promouvoir la recherche des femmes, ouvrir des perspectives nouvelles et inviter au dialogue entre disciplines, cultures et expériences.

Ont participé à ce numéro : Jeanne Fouet-Fauvernier, Claude Mesmin, Marie Bagie, Sophie Sendra, Nadège Langbour, Christophe Charpiot, Pascaline Terrasse, Samia Smida, Haiyue Liu, Rabiâa Aadel, Sonia Bressler, Mylène Sarant, Bao Cheng, Xie Jing, Samah Habachi, Marianne Camus, Maria Grazia Soldati, Elizaveta Korzhova, Francine Rosenbaum, Karina Karaeva, Béryl Sérizy, Philippe Wallon, Isabelle Broué, Marie-Thérèse Couy, Gabriel Maria Sala et Paola de Mori, Laetitia Vivien.