Le numéro 18 de Lectures du genre, consacré aux monstres et fantasmes lesbiens en Amérique latine, propose un focus sur les pratiques de réappropriation et de re-sémantisation queer, en revenant sur l’investissement du monstre comme dispositif de résistance et de réinvention fantasmatique, en tant que pratique de la représentation cyborgienne. Les contributions réunies ici interrogent les modalités par lesquelles ces histoires de monstres, écrites depuis une perspective située sexo-dissidente, travaillent tant à dénaturaliser l’association entre le monstrueux et la transgression des normes de genre qu’à ouvrir, en retournant cette assignation, des espaces inédits de figuration et des issues aux narratifs straight. Les textes du dossier proposent ainsi une réflexion sur les conditions de possibilité, dans le monde contemporain, de discours, de représentations et d’imaginaires complexes et non univoques autour des identités, des luttes et des pratiques lesbiennes. Certains analysent les fantasmes et les monstres lesbiens dans les productions et les pratiques culturelles hégémoniques et homophobes, tandis que d’autres s’intéressent aux raisons qui peuvent pousser des artistes, notamment des lesbiennes, à se réapproprier des archétypes négatifs, échappant ainsi aux stratégies, dominantes dans le panorama actuel, de visibilisation et de normalisation des identités et des désirs LGBTQI+. Dans un contexte où la visibilité des minorités sexodissidentes se fait souvent au détriment des sujets les plus vulnérables, la question des potentiels effets de telles pratiques ne peut en effet être totalement ignorée.

Pour consulter le numéro : https://lecturesdugenre.fr/2025/11/04/numero-18-fantasmes-et-monstres-lesbiens-en-amerique-latine/