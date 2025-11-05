Revue Bossuet, n° 16 : "Spiritualité et réflexivité. Écrire pour soi au XVIIe siècle" (dir. Agnès Cousson & Anne Régent-Susini)

Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, n° 16

"Spiritualité et réflexivité. Écrire pour soi au XVIIe siècle"

Sous la direction d'Agnès Cousson et d'Anne Régent-Susini

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue Bossuet », n° 16, 2025.

La Revue Bossuet publie des articles sur la littérature et la culture religieuse du xviie siècle, ainsi que des recensions d’ouvrages récents et une bibliographie annuelle.

Sommaire…