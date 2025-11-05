Olivier Orain et Wolf Feuerhahn (éd.), Varia - Appropriations et réappropriations

Revue d'histoire des sciences humaines, n° 46, 2025

Largement ancré dans des enjeux contemporains, ce numéro varia – le premier depuis six ans – offre une tribune à de nouvelles plumes sur un enjeu essentiel de l’histoire des sciences (humaines) : la réappropriation. Qu’il s’agisse de réinventer le séminaire à l’allemande dans une université strasbourgeoise redevenue française en 1918, de modifier les positions d’un best-seller des études sur la science (La Vie de laboratoire) en fonction de ses éditions, d’établir un panthéon de « penseurs du vivant » ou de remonétiser la « mythologie comparée », l’histoire des sciences que la RHSH accueille fait la part belle aux réagencements, aux déplacements, aux réordinations, loin des visions « éternelles » et figées. On découvrira aussi dans ce numéro un Bourdieu philosophe-potache ; l’ancienneté des luttes des entrepreneurs de morale contre les sociologues en France ; la trajectoire de Régine Plas, historienne exemplaire de la psychologie ; ou encore une réflexion aiguë sur la place intenable des sciences sociales dans la théocratie iranienne. Maints auteurs canonisés apparaissent au sein de ces contributions, de Dumézil à Latour et du tandem Febvre-Bloch à Bourdieu, mais ils sont ici replacés dans des tableaux plus larges ou suivis dans la contingence d’un moment de leur existence.

Éditorial. Appropriations, réappropriations, sélections et rejets



Varia

Isabelle Laboulais et Laurence Buchholzer

Pratiques d’institution.Le cas des réunions du samedi à la faculté des lettres de Strasbourg (1922-1941)



Philippe Fache

La sociologie, une menace pour la morale ? Les ligues de moralité et la science des mœurs au tournant du siècle (xixe-xxe)



Silvia Frigeni

Deux comparatistes ambitieux. La « découverte » de la tripartition fonctionnelle par Émile Benveniste et Georges Dumézil



Natacha Demoule

La Vie de laboratoire de Bruno Latour et Steve Woolgar. Ce que montrent les rééditions et la traduction d’un best-seller

Maud Lepers

« Les penseurs du vivant » : polémique autour d’un label médiatique



Document

Pierre Bourdieu

Éloge de l’ennui

Victor Collard

L’Éloge de l’ennui de Bourdieu : le discours de remise des prix potache d’un jeune enseignant de philosophie

Géographies académiques

Marie Ladier-Fouladi

Les sciences humaines et sociales, nouvel ennemi de la République islamique d’Iran

Débats, chantiers et livres

Jacqueline Carroy and Régine Plas

Annick Ohayon (1946-2025). Hommage

Jean-Christophe Coffin, Wolf Feuerhahn, Thibaud Trochu et Régine Plas

De la psychologie expérimentale à l’histoire croisée des savoirs psy. Questions à Régine Plas. Entretien réalisé par Jean-Christophe Coffin, Wolf Feuerhahn et Thibaud Trochu



Gilles Campagnolo : Bruce Caldwell et Hansjoerg Klausinger, Hayek. A Life. 1899-1950

Jasna Dragović-Soso : Agustín Cosovschi, Les sciences sociales face à la crise. Une histoire intellectuelle de la dissolution yougoslave (1980-1995)

Tom Lemaire : Sébastien Lemerle, Le cerveau reptilien. Sur la popularité d’une erreur scientifique

Pierre Verschueren : Caroline Galland, Vincent Heimendinger (dir.), Histinéraires. La Fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte

Tassadit Yacine : Marie Bossaert, Augustin Jomier, Emmanuel Szurek (dir), L’orientalisme en train de se faire

Marie Lucas : Guillaume Fondu, La naissance du marxisme. Allemagne, Russie, URSS