Paul Colrat, Le Mythe du philosophe-roi

Le thème bien connu du « philosophe-roi » s’évanouit dès que l’on prend la peine de lire les textes de Platon. Nulle part on ne trouve un tel vocable, nulle part Platon n’en fait la théorie et si l’on essaie d’interpréter le paragraphe du livre V de la République qui a donné lieu à ce thème énigmatique, on trouve la description de gestes salutaires que pourraient faire des acteurs réels, rois ou philosophes, et non un programme pour une cité parfaite.

L’objet de cette étude est donc de comprendre la distance entre les textes de Platon et l’idée d’un sage gouvernant, et pour ce faire de saisir le type de discours dans lequel apparaît l’idée d’un règne des philosophes, qui n’est ni l’utopie ni la simple hypothèse, mais le mythe philosophique. Son but n’est pas de fonder une nouvelle cité mais de persuader les citoyens de l’époque de pratiquer la philosophie, soit d’entrer dans la communauté, harmonieuse et conflictuelle à la fois, de ceux qui mettent à l’épreuve leurs définitions spontanées des choses afin de trouver plus de justesse, premier pas vers plus de justice.

