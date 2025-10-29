Cixila de Tolède, Vie et hauts faits de saint Ildephonse de Tolède

Édition et traduction de Thomas Deswarte

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d'histoire médiévale », n° 42, 2025.

La Vie et hauts faits de saint Ildephonse présente la vie de cet évêque († 667) et les deux miracles des saintes Léocadie et Marie à Tolède. Son édition, sa traduction française et son étude montrent que cette Vie fut écrite au milieu du VIIIe siècle, avant d’être redécouverte à la fin du XIe siècle.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406183310 - au prix de 79 euros