Aude Volpilhac, Les grands textes de la littérature française. XVIIe siècle. Une anthologie commentée

Cette anthologie a pour ambition de revenir sur des textes du XVIIe siècle rapidement panthéonisés par l’histoire littéraire tout en faisant également découvrir aux lecteurs d’aujourd’hui des œuvres moins connues. Des passages sélectionnés sont ainsi accompagnés d’une présentation contextuelle, d’un commentaire suivi et d’une clarification des notions critiques phares du cursus littéraire : ils permettront aux étudiants de se familiariser aussi bien avec le XVIIe siècle qu’avec la pratique de l’étude littéraire. Un double principe organise ce recueil : si la majorité des textes sont présentés de manière chronologique, afin de rendre compte de l’évolution historique de la littérature du xviie siècle, sont parfois privilégiés des regroupements en fonction d’une identité générique (les écrivains de mœurs par exemple) ou d’un questionnement (les liens entre science et littérature). En définitive, une telle anthologie postule que la littérature – tout aussi éloignée soit-elle dans le temps – a non seulement toujours quelque chose à nous dire mais qu’elle peut aussi nous aider à penser en nous offrant un miroir pour déchiffrer ce que nous sommes (devenus) aujourd’hui.

Aude Volpilhac est agrégée de Lettres Modernes, docteure en langue et littérature françaises du xviie siècle, enseignante-chercheuse (UCLy, UR « Confluence, Sciences et Humanités », EA 1598) et membre du jury de l’agrégation interne de Lettres Modernes.