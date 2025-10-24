Madeleine-Angélique Poisson (Madame de Gomez), Nouvelles choisies

Bouchard Emmanuel (présentation et notes), McNeil Arteau Guillaume (introduction), Genieys-Kirk Séverine (introduction)

Entre 1719 et 1739, Madeleine-Angélique Poisson (madame de Gomez) a été une écrivaine prolifique avidement lue. Au XVIIIe siècle, ses œuvres sont souvent rééditées et traduites en plusieurs langues, mais, à partir du XIXe siècle, elles tombent dans l’oubli. S’inscrivant dans la foulée des récents travaux éditoriaux et critiques consacrés à la restitution du matrimoine littéraire, l’ouvrage présente une sélection de huit nouvelles rassemblées sous le signe de l’exotisme et du rapport à l’autre, des thèmes qui permettent de mesurer, à la fois, la singularité du regard sensible et critique d’une écrivaine de l’Ancien Régime, et de repenser à notre propre époque de questionnements idéologiques, la place de la fiction « exotique » dans la construction socioculturelle et littéraire du discours racial au XVIIIe siècle.

Publié avec le soutien du fonds de recherche du Québec

