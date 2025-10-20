Appel à propositions de numéros thématiques pour la Revue de Littérature Comparée

La Revue de Littérature Comparée accueille vos propositions de numéros thématiques pour l'année 2027.

Le numéro thématique est placé sous la responsabilité d’une coordinatrice ou d’un coordinateur qui, en accord avec les directeurs et le comité de rédaction de la Revue de Littérature Comparée, détermine le sujet du dossier, en sollicite les contributrices et contributeurs, en assure la coordination et en rédige l’introduction. Les 128 pages de la revue (soit environ 380 000 signes espaces comprises, en comptant des résumés français et anglais) lui sont consacrées.

Les propositions de numéro thématique (titre provisoire ou définitif ; sommaire pressenti) sont à envoyer à Marie Mossé, secrétaire de la Revue de Littérature Comparée, à l’adresse suivante : marie.mosse@u-paris.fr

Numéros disponibles sur Cairn : https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee.htm

Site web de larevue : https://www.klincksieck.com/les-livres/revues/6-revue-de-litterature-comparee#xd_co_f=MjE5M2UyNjM2ZDRmYjU3MTkyMzE2NTIxMTIyNjcxMDM=

Directeurs et directrice : Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade