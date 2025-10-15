Ugo Bertotti, Gabriel García Márquez, L'amour aux temps du choléra. Roman graphique

Quarante ans après sa publication, L'amour aux temps du choléra, l’un des romans les plus emblématiques de l’œuvre de Gabriel García Márquez, est adapté pour la première fois sous forme de roman graphique.

Dans une ville des Caraïbes, à la fin du XIXe siècle, Florentino Ariza – un jeune télégraphiste, pauvre, maladroit, poète et violoniste – rencontre la belle Fermina Daza. Sous les amandiers d’un parc, il lui jure une fidélité éternelle. Pendant trois ans, ils ne feront que penser l’un à l’autre, vivre l’un pour l’autre, rêver l’un de l’autre, plongés dans l’envoûtement du premier amour. Jusqu’au jour où Fermina, de retour d’un long voyage, lui préfère un jeune et riche médecin, Juvenal Urbino. Une fois mariés, Fermina et Juvenal gravissent les échelons de la réussite tout en affrontant les épreuves de la routine conjugale. Florentino Ariza, lui, se réfugie dans la poésie et entreprend une carrière de séducteur impénitent. Toute sa vie n’est plus tournée que vers un seul objectif : se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu’il ne cessera jamais d’aimer en secret.

Cette adaptation de L’amour aux temps du choléra donne une nouvelle vie au livre culte de Gabriel García Márquez. Fidèle à l’œuvre du grand écrivain colombien, Ugo Bertotti offre des couleurs et des visages à l’une des plus belles histoires d’amour de la littérature.

D’après la traduction d’Annie Morvan.

