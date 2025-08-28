Christine Pawlowska, Écarlate (1974)

Publié en 1974, Écarlate est le récit autobiographique d’une jeune fille qui raconte à sa mère qu’elle parle avec un spectre de la fenêtre de sa chambre, qui attend toute la nuit l’arrivée du matin, assise au pied de son lit, qui se demande, si elle dort, qui lui donnera la lune, qui désire la mort, qui est sans cesse en fuite, qui veut rester dans sa folie et garder sa violence.

Écarlate est un cri du cœur qui se lit en un souffle. Un livre inouï, oublié et révélé.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…