Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Œuvres complètes à quatre mains

Traduit de l'espagnol (Argentine) par Eduardo Jiménez, Margot Nguyen Béraud et Françoise-Marie Rosset

Préface de Mohamed Mbougar Sarr

Née dans les années 1930, la profonde amitié liant Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges, ces deux immenses figures de la littérature argentine, s'est muée en une incomparable œuvre à quatre mains, poursuivie durant près de cinquante ans.



Récits policiers de style baroque, satires de critiques littéraires, fables politiques échevelées, scénarios hantés par la mythologie des faubourgs de Buenos Aires... De formes diverses, les textes qu'ils ont écrits ensemble apparaissent en dernier ressort comme une exploration virtuose des possibilités parodiques du langage. Cette partie méconnue du corpus des deux auteurs est pour la première fois traduite dans son intégralité en français et réunie en un volume.



"La parodie, thème périphérique dans les œuvres respectives de Borges et Bioy Casares, est devenue centrale dans leur production littéraire commune. [...] Bien plus qu'un simple geste de dérision, elle s'apparente à un véritable instrument de connaissance, à une arme critique et, surtout, à un mode de construction littéraire. Pour résumer : une poétique. " — Extrait de la préface de Mohamed Mbougar Sarr.



—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Écrire en duo", par Annick Louis (en ligne le 3 janvier 2026)

Véritable événement, la publication en français des œuvres complètes en collaboration de Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares permet un contact inédit avec une écriture souvent délaissée et mal comprise.