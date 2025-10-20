Jean-Jacques Wunenburger, Gaston Bachelard, poétique des images

Nouvelle édition avec préface de Renato Boccali et postface de l’auteur

Plus de soixante ans après sa disparition, l’œuvre de Gaston Bachelard reste une source d’inspiration, tant pour les débats sur la rationalité scientifique que pour les interprétations de l’imagination poétique, les deux grands versants de l’esprit à qui il a consacré des études devenues des références au delà des frontières. Sur le socle d’un imaginaire premier, soit l’esprit épure les images pour faire émerger le concept, lui-même toujours dialectisé, soit il s’y abandonne au contact de ses propres forces inconscientes et des puissances symboliques de la nature à travers les quatre éléments.

Bachelard se veut ainsi le fidèle témoin des rythmes de l’esprit humain qui, à travers des expériences antagonistes, se laisse porter par un même désir de créativité incessante, qui nous conduit à accroître notre puissance d’être et donc notre joie d’exister. Dans sa pensée, la phénoménologie des images conduit donc aussi bien vers une esthétique que vers une éthique.

Découvrir le sommaire…