Portfolios de Marion Wulz, Mario Magajna, Laura Marocco, Anja Čop et Wanda Wulz ; textes de Bobi Bazlen, Carolus L. Cergoly, Fery Fölkel, Anita Pittoni, Umberto Saba et Italo Svevo; essais de Christophe Solioz

Faisant fit des préjugés et nationalismes, Trieste, la littérature pour territoire propose une relecture du "Territoire libre de Trieste" et de saisir sur le vif la triestinité. L’exploration du champ littéraire comme art de faire le territoire dévoile une ville ne figurant sur aucune carte et performe la complexité triestine comme un espace à la fois « singulier pluriel », libre et ouvert sur l’avenir. Trieste est sa littérature.

À la découverte de la poétique de l’espace, un maillage de textes propose en ouverture de découvrir le territoire triestin comme tissu textuel avec la complicité de Bobi Bazlen, Carolus L. Cergoly, Fery Fölkel, Anita Pittoni, Umberto Saba et Italo Svevo.

L’arpentage de l’espace se métamorphose en une constellation de photographies et d’essais proposant un regard neuf sur les pratiques littéraires du territoire de Boris Pahor, Biagio Marin, Scipio Slataper, Giani Stuparich et Paolo Rumiz. La juxtaposition d’éclats de mots et d’images que proposent les portfolios de Marion Wulz, Mario Magajna, Laura Marocco, Anja Čop et Wanda Wulz donne corps à un territoire que tout un chacun peut s’approprier.

Trieste, la littérature pour territoire pour essayer-dire Trieste : « non pas vouloir la juger, non pas l’assigner à une place définitive dans la hiérarchie des valeurs ou de l’histoire, mais faire dériver les forces qu’elle nous apporte pour transformer […] notre propre langage et notre pensée devant elle » (Georges Didi-Huberman, Essayer voir, 2014).