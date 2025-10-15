Yves Velan, Textes critiques (éd. Nadia Hachemi)

« Je voudrais que lire, enseigner, écrire soit le même texte, parfaitement homogène. » Les Textes critiquesdonnent à lire un pan méconnu de ce texte homogène que le romancier Yves Velan appelait de ses voeux : la part produite par l’auteur en tant que lecteur. Velan est en e et le producteur d’un abondant travail de critique, qui a accompagné, nourri l’élaboration de son oeuvre littéraire. Dans ces pages, il entre en dialogue avec ses contemporains, ainsi qu’avec de grandes figures du passé, qu’ils soient écrivains, critiques ou plasticiens. Il interroge leur démarche, se positionne par rapport à celle-ci, ce qui ne peut être sans incidence sur son propre travail littéraire. Pour un auteur qui fait de la recherche formelle un enjeu central de la littérature, la critique littéraire tient lieu de laboratoire. Ces Textes critiques vous en ouvrent la porte.

Né le 29 août 1925 à Saint-Quentin d’un père suisse et d’une mère française, Yves Velan obtient une licence en lettres à l’Université de Lausanne. En raison de son appartenance au Parti ouvrier et populaire, d’inspiration marxiste, qu’il quittera en 1958, il ne trouve pas de travail dans le canton de Vaud et s’installe en 1954 à La Chaux-de-Fonds, où il enseigne au Gymnase (aujourd’hui lycée) jusqu’à sa retraite en 1991. Il fait deux séjours aux États-Unis (1965-1966 et 1968-1978) comme professeur de littérature française à l’Université d’Urbana (Illinois). En 1971, il est l’un des fondateurs du Groupe d’Olten, société d’écrivains de gauche. Il décède à La Chaux-de-Fonds le 6 mai 2017. Yves Velan est l’auteur notamment de Je, La statue de Condillac retouchée, Soft Goulag, Contre-pouvoir et Le Narrateur et son énergumène.

Nadia Hachemi a établi en 2021 l’édition de la Correspondance entre Gustave Roud et Yves Velan. Elle prépare à l’Université de Neuchâtel une thèse de doctorat en littérature française portant sur La pratique de la suite au XVIIe siècle.