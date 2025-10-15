Poste de MCF "Littérature de langue française et écriture créative" au fil de l'eau (Cergy)

La personne recrutée devra s’investir dans l’enseignement de la littérature et de la pratique littéraire, du début de la licence de lettres (requérant une maîtrise du canon et des corpus contemporains de langue française) au master de création littéraire (orienté vers la recherche-création) et au master des métiers du livre et de l’édition (demandant une connaissance du champ éditorial contemporain) comme aux formations continues en écriture créative. Une expérience de la conduite d’ateliers d’écriture est souhaitable.

Une spécialisation dans le domaine du récit sera appréciée.

La personne recrutée sera amenée à assurer diverses tâches administratives (suivi des étudiants, coordination des enseignements dans le département de lettres, responsabilité de formation en parcours initial ou continu, etc.)

Les candidatures doivent être déposées sur le portail Odyssée du jeudi 18 septembre 2025 à 10H00 au lundi 20 octobre 2025 à 16h00.



Prise de poste le 31/12/2025

https://www.cyu.fr/universite/cy-cergy-paris-universite-recrute/personnels-enseignants-2