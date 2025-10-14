Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art : Rubrique "Notes et documents" (2026)

La revue Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art lance un appel à contributions pour la rubrique "Notes et documents" de son prochain numéro (2026).

Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art est une revue scientifique en accès ouvert consacrée à la recherche en histoire et en histoire de l’art des périodes moderne et contemporaine (XVe s.-XXIe s.). Son objectif est de proposer un support de publication rapide, selon un processus rigoureux, en faisant appel à la communauté scientifique à partir de thématiques liées aux axes du Laboratoire de Recherches en Histoire Rhône-Alpes (LARHRA UMR 5190). Les interactions entre histoire et histoire de l’art, par le biais notamment des cultures visuelles et matérielles, forment un des socles importants de la revue. La revue permet l’échange et la collaboration entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés selon le principe de la relecture par les pairs.

Les jeunes chercheurs de Master et de Doctorat sont invités à soumettre des propositions pour la rubrique "Notes et documents" consacrée à des trouvailles archivistiques et documentaires se prêtant à un format réduit.

Les premières versions rédigées des propositions (5000 à 8000 signes) seront à envoyer le 26 avril 2026 au plus tard, avec une courte bio-bibliographie de l'auteur. Elles doivent être adressées à l'adresse revue_theia@groupes.renater.fr

Il est possible d'inclure jusqu'à 10 images en 300 dpi, légendées et libres de droit.

Les propositions seront évaluées par le comité de rédaction, conformément aux usages de la revue.