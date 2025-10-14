Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art : rubrique Varia (2026)

La revue Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art lance un appel à contributions pour la rubrique "Varia" de son prochain numéro (2026).

Théia. Revue d'histoire et d'histoire de l'art est une revue scientifique en accès ouvert consacrée à la recherche en histoire et en histoire de l’art des périodes moderne et contemporaine (XVe s.-XXIe s.). Son objectif est de proposer un support de publication rapide, selon un processus rigoureux, en faisant appel à la communauté scientifique à partir de thématiques liées aux axes du Laboratoire de Recherches en Histoire Rhône-Alpes (LARHRA UMR 5190). Les interactions entre histoire et histoire de l’art, par le biais notamment des cultures visuelles et matérielles, forment un des socles importants de la revue. La revue permet l’échange et la collaboration entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés selon le principe de la relecture par les pairs.

Les premières versions rédigées des articles proposés (entre 35000 et 55000 signes) devront être envoyées avant le 27 février 2026. Il est possible d'insérer jusqu'à 10 images en 300 dpi, légendées et libres de droits. Les propositions doivent être adressées avec une courte bio-bibliographie de l'auteur à l'adresse suivante : revue_theia@groupes.renater.fr

Les propositions seront ensuite évaluées de manière anonyme, selon le principe de l'expertise en double aveugle, conformément aux usages de la revue.