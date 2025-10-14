Lucie Delarue-Mardrus, Le Fantôme dans la rose et autres contes visionnaires (1907-1914)

Épouse du docteur Mardrus, traducteur du Livre des Mille Nuits et une Nuit, la poétesse Lucie Delarue-Mardrus (Honfleur, 3 novembre 1874-Château-Gontier, 26 avril 1945) fait une entrée fracassante dans le conte de presse pour le quotidien Le Journal en 1906 avec une série d’histoires extraordinaires, bizarres, macabres, cruelles, symboliques, merveilleuses, allégoriques, poétiques, en un mot visionnaires, qui pour la plupart n’ont jamais été recueillies depuis leur parution initiale, en dépit de leur pouvoir d’évocation si particulier. Elle en compose 70 jusqu’en 1914, tout en se lançant, dès 1908, dans une carrière de romancière. Les trente-quatre premières sont parues sous le titre L'Invitation à la mort et autres contes chimériques.

Ce nouveau recueil, complété d’un dossier, qui réunit les trente-six autres (dont deux cycles de récits liés), parues de septembre 1907 au 31 juillet 1914, achève de révéler une conteuse à la voix singulière. En effet, si par exemple le texte-titre, "Le Fantôme dans la rose" s'avère être une des plus belles et poétiques histoires de fantômes de la littérature française, il est resté ignoré depuis sa première publication en 1907.

Préfacé par Nelly Sanchez, ce volume est complété de documents, d’un guide de lecture des contes et d’un essai bibliographique de Lucie Delarue-Mardrus, rapprochant lorsque qu’il y a lieu, l’édition en volume des romans de leur prépublication en périodiques (journaux et magazines). Incidemment, cette bibliographie démontre que l’écriture romanesque procède directement chez elle, à partir de 1908, de l’écriture de contes hebdomadaires, sous l’impulsion de Catulle Mendès et de la direction littéraire du Journal.