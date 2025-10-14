Stéphane Marchand, Pierre Ponchon, André Rehbinder (éd.), La Force de la parole. Les textes essentiels de l'Antiquité

Le monde antique n’a jamais cessé de s’étonner de la force paradoxale de la parole, ce « tout-puissant souverain » comme le dit le Gorgias, le célèbre rhéteur. Grâce à elle, le citoyen est écouté à l’assemblée, le plaideur gagne des procès, l’orateur dit ce qui est beau ou laid, juste ou injuste et le philosophe invente des concepts. Poètes, rhéteurs, historiens, philosophes – tous ont cherché à la comprendre et à en maîtriser les arcanes.

Unique en son genre, cet ouvrage donne à lire un large panorama des textes de l’Antiquité qui, du VIIIe siècle avant notre ère au IVe après, traitent des pouvoirs de la parole. Qu’ils les célèbrent, les dénoncent ou cherchent à les maîtriser, ces textes décrivent la force particulière du dire, ses effets sociaux, politiques ou encore théoriques et intellectuels. Écrits à des époques diverses, donc dans des contextes historiques différents, ils procèdent du même étonnement face à l’emprise de la parole sur le monde.

Lire un extrait…

Présentation audio…

—

Table des matières

Introduction

Avertissement



Chapitre 1. Le pouvoir politique de la parole

I. L’origine

II. Les orateurs

III. Les historiens

Commentaire



Chapitre 2. Comment persuader : la rhétorique comme technique d’argumentation

I. Le développement de l’argumentation aux Ve-IVe siècles

II. La théorisation de la rhétorique

Commentaire

Chapitre 3. Pourquoi persuader : rhétorique et philosophie

I. Platon et la critique de la rhétorique

II. Réponses aux critiques platoniciennes

III. V vers une rhétorique générale

Commentaire



Chapitre 4. Les pouvoirs de la fiction

I. La puissance de la poésie

II. Métaphore et art de penser

III. L’évidence (ἐνάργεια/enargeia)

IV. La description (ἔκφρασις/ekphrasis)

Commentaire



Bibliographie des sources utilisées

Repères bibliographiques.

Index thématique

—

Stéphane Marchand est maître de conférences en philosophie ancienne à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; ses recherches portent sur les conceptions antiques de la connaissance.

Pierre Ponchon est docteur en philosophie et professeur agrégé. Spécialiste de philosophie politique dans l’Antiquité, il a notamment publié, avec Stéphane Marchand, une traduction du Gorgias de Platon et de l’Éloge d’Hélène de Gorgias (Les Belles Lettres, 2024).

André Rehbinder est maître de conférences en langue et littérature grecques à l’Université Paris Nanterre ; ses recherches portent sur l’oeuvre de Platon et son lien avec la rhétorique d’une part, la poésie d’autre part.