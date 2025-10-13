Adolphe Belot, Le Drame de la rue de la Paix (1866 & 1867)

Un roman policier de 1866 oublié de l'histoire du roman policier, ou Adolphe Belot rival de Emile Gaboriau !

Belot invente un type de roman policier différent de celui de Gaboriau, dans le sens qu'il est plus proche de notre conception moderne du genre. Et pourtant, son roman qui connut un énorme succès pendant 50 ans, est tombé dans l'oubli, faute d'avoir été porté par un éditeur sensible à son caractère novateur, et surtout écrasé par le succès des oeuvres suivantes de leur auteur, dont Mademoiselle Giraud ma femme.

Résultat, Le Drame de la rue de la Paix est un roman policier aujourd’hui méconnu, alors qu’il devrait figurer parmi les classiques indispensables du genre. Ecrit sur commande pour le journal L'Evénement au moment même, et en réaction à la parution de L’Affaire Lerouge, d’Emile Gaboriau dans Le Soleil (1866) et avant le cycle de Lecoq, il se propose comme un défi à faire mieux. Et Belot parvient à « faire mieux » que Gaboriau, sur le plan d’une intrigue policière dont la structure est encore à inventer. C’est ce qui est passionnant à observer dans la lecture de ce roman, qui sera une découverte pour beaucoup, et dont l’histoire éditoriale sera éclairée dans un dossier final. En effet, le roman de Belot a rencontré un succès inouï, en reproduction dans la presse, en traductions, et aussi au théâtre, mais pas du tout en librairie, ce qui explique son occultation ultérieure, devenant « invisible ».

Cette situation mérite d’être corrigée par une telle réédition. Pour la bonne compréhension de l’histoire du roman policier en France et sa diffusion, il est nécessaire de reconstituer les étapes de sa constitution comme genre autonome dans le cadre du roman-feuilleton et de n’omettre aucune étape créative.

Le volume comprend également l'adaptation théâtrale du Drame de la rue de la Paix (1867) et un important dossier sur la réception et la diffusion du texte, ainnsi que sur son auteur (1829-1890). Il inaugure une nouvelle collection publiée en parallèle à la revue Le Rocambole.