Panégyriques de Jeanne d'Arc, t. III : 1820-1894 (ed. Dominique Le Tourneau)

Publication en 2 volumes.

Cette série de deux volumes inaugure la publication des panégyriques de Jeanne d’Arc prononcés en dehors d’Orléans, concrètement dans près de 70 villes de France, de 1820, à Domremy, jusqu’en 1894 compris.

Cette période est marquée d’abord par la montée de l’anticléricalisme, avec l’action de la franc-maçonnerie, opposée à la création d’une fête nationale de Jeanne d’Arc, et de la librepensée, expliquant l’épopée de Jeanne par des motifs humains : hallucination, illumination, autosuggestion… C’est aussi l’époque des sans-Dieu et des sans-patrie, du cosmopolitisme.

La guerre franco-prussienne de 1870-1871, avec l’annexion de l’Alsace-Lorraine au Reich allemand qui s’ensuit, se fait sentir et alimente l’espoir de récupérer les provinces perdues. Les jeunes sont incités à être prêts à donner leur vie pour la France s’il le faut.

Autre fait notable de cette tranche d’histoire, l’ouverture en 1894 de la cause de béatification de Jeanne d’Arc, qui prend alors le titre de vénérable. Ceci explique que sur les 120 panégyriques de ce recueil, 85 aient été prononcés dans la seule année 1894.

Les orateurs répondent aussi aux critiques des rationalistes accusant l’Église d’avoir brûlé Jeanne d’Arc et de vouloir l’accaparer maintenant, en relevant que le tribunal de Rouen était composé d’ecclésiastiques en rupture de ban avec l’Église et que, par le procès d’annulation de la condamnation de Jeanne d’Arc, l’Église a dès 1456 rendu justice à la Libératrice de la France.

Dominique Le Tourneau est prêtre de l’Opus Dei, membre de l’Académie Delphinale. Il a notamment publié le Dictionnaire encyclopédique de Jeanne d’Arc (2017, avec P.-R. Ambrogi) et il collabore régulièrement à la Revue Jeanne d’Arc. Il est l’auteur de près de 40 ouvrages et 200 articles scientifiques.

