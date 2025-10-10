Lucie Delarue-Mardrus, L'Invitation à la mort et autres contes chimériques

Epouse du docteur Mardrus, traducteur du Livre des Mille Nuits et une Nuit, la poétesse Lucie Delarue-Mardrus (Honfleur, 3 novembre 1874-Château-Gontier, 26 avril 1945) fait une entrée fracassante dans le conte de presse pour le quotidien "Le Journal" en 1906 avec une série d’histoires extraordinaires, bizarres, macabres, cruelles, symboliques, merveilleuses, allégoriques, poétiques, en un mot chimériques, qui pour la plupart n’ont jamais été recueillies depuis leur parution initiale, en dépit de leur singulier pouvoir d’évocation.

Ce volume, complété d’un dossier, se propose de combler cette lacune en réunissant les trente-quatre premières d’entre elles, parues de juillet 1906 à septembre 1907.

Ce recueil de contes macabres, délirants ou poétiques, globalement inconnus, car jamais réédités ni lus depuis leur parution initiale et unique dans les colonnes du "Journal" il y a près de 120 ans, révélera une autrice et conteuse majeure dans le domaine du fantastique.